Москва, 2 декабря, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин попросил кинорежиссёра Александра Сокурова перевести его кинофильм «Фауст» на русский язык. Об этом он заявил 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.

Цитата из к/ф «Фауст». Реж. Александр Сокуров. 2011. Россия — Германия — Франция — Япония — Великобритания — Италия На улице города

«Вашим «Фаустом» насладились немецкоговорящие зрители. Давайте, смилуйтесь над русским зрителем, переведите на русский язык. Смотрите, делает вид, что не понимает. Говорю, «Фауста» на русский переведите!» — сказал Путин.

В ответ на это Сокуров сказал, что русская культура «насколько значима, что мы можем проникать в культуру любой культурной среды»: «С другой — мы должны приближать культурное сознание всемирному опыту, ведь язык — это особое пространство. Вы знаете немецкий язык, знаете его сокровищницу. Нам нужно любить друг друга, уважать друг друга. Они-то не делают на русском языке, а мы можем и делаем на их языке!».

Путин в ответ на это отметил, что в оригинале фильм «Фауст» все желающие уже увидели: «Почему не перевести, я так и не могу понять. Тем более что в оригинале все уже посмотрели».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.