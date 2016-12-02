Нижний Новгород, 2 декабря, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области работник ОАО «Оргсинтез» погиб, сбивая сосульки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Государственной инспекции труда.

ru.torange.biz Сосульки

По данным инспекции, 1 декабря 2016 года 46-летний монтажник-сантехник по заданию механика на производственной территории сбивал сосульки с эстакады, находясь на приставной лестнице приваренной к зданию.

Спускаясь с лестницы, мужчина не удержался и упал на землю. Высота падения составила 3,5−3,7 метров.

Свидетели случившегося вызвали скорую помощь и оказали первую доврачебную помощь. Реанимационные мероприятия не помогли. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.

У погибшего работника на иждивении осталась 13-летняя дочь. Со стороны работодателя выделено единовременное пособие семье погибшего для организации похорон. Проводится расследование, устанавливаются нарушения по охране труда и причины несчастного случая.