Архангельск, 2 декабря, 2016, 17:02 — ИА Регнум. До 1 сентября 2017 года в Поморье запланировано расселить 266 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В новые квартиры переедут более 15 тысяч северян из 928 аварийных домов. Общий объем финансирования программы составляет 9,7 миллиарда рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Василий Суриков. Изба. 1873

«Первые два этапа программы уже завершены. На сегодняшний день расселено 128 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено 7 400 человек из 445 домов. На данные цели направлено 5,8 миллиарда рублей», — рассказал министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев.

В период 2016—2017 годов на территории региона необходимо расселить ещё 138 тысяч квадратных метров «аварийки» и переселить 8 198 человек из 483 аварийных домов. Эта задача будет достигаться за счет завершения третьего и четвёртого этапов программы.

По словам руководителя министерства, в настоящее время в Архангельске возводятся шесть многоэтажных домов. Два дома на Московском проспекте на 216 квартир уже построены — один сдан в эксплуатацию, на втором завершается отделка внутренних помещений.

На Ленинградском проспекте возводятся ещё четыре дома, которые в сумме дадут 265 новых квартир. Три дома будет сдано до конца этого года, четвёртый — в первом квартале 2017-го.

В Северодвинске завершается строительство трёх пятиэтажных домов. Они позволят расселить 12 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

В посёлке Коноша завершено строительство двух многоквартирных домов. Ещё три дома возводятся в настоящее время. Общая расселяемая площадь составит девять тысяч «квадратов».

«Сейчас в Архангельске готовятся площадки под застройку многоэтажных домов в рамках четвертого, заключительного этапа программы. Госконтракты уже заключены. Всего на Московском проспекте будет построено четыре 10-этажных дома и одна «девятиэтажка». В сумме будет построено больше тысячи новых квартир», — отметил министр ТЭК и ЖКХ.

Всего в рамках четвертого этапа в Архангельской области необходимо расселить 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить пять тысяч человек. Все мероприятия программы должны быть завершены до 1 сентября 2017 года.