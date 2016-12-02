Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Несмотря на отмену Конституцией инструмента прописки, в России должно существовать регулирование этой сферы в силу вопросов безопасности. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Да, у нас отменена прописка Конституцией, но регулирование должно быть. Нельзя огульно подходить к этим вопросам», — сказал Путин.

По его словам, в вопросе прописки «для людей творческих профессий нужно что-то предложить»: «Постараемся как-то выйти из этой ситуации».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.