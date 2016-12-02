Мурманск, 2 декабря, 2016, 16:56 — ИА Регнум.



Ponchikov.net ОРВИ

По данным последнего мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в Мурманской области заболеваемость населения находится на уровне эпидемиологического порога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«В области зарегистрировано 5779 случаев ОРВИ, в основном болеют дети в возрастной группе от 3 до 6 лет, — прокомментировали в ведомстве. — Результаты мониторинга лабораторных исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют об активной циркуляции негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа не обнаружено».

Как отметили в Роспотребнадзоре, в регионе продолжается иммунизация населения против гриппа.

«Привито против гриппа 246 130 человек, из которых 22 504 человека привиты за счёт средств работодателей», — сообщили в Управлении.

Напомним, во второй половине ноября заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог в Мурманске.

Как сообщало ИА REGNUM, рост заболеваемости ОРВИ в Мурманской области был зафиксирован в начале сентября. Специалисты связывают увеличение количества больных в том числе с климатическими условиями Арктической зоны.