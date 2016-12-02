Москва, 2 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации планирует уложится в план расходования средств из Резервного фонда на 2016 год. Об этом сегодня, 2 декабря, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

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Министр рассказал, что траты из Резервного фонда в 2016 году не превысят плановый показатель в 2,1 трлн рублей. Основные траты из Резервного фонда будут осуществляться в декабре, так как в этот период идет наибольший объем расходов из федерального бюджета.

На вопрос о том, почему в ноябре Минфин не тратил средства Резервного фонда, Силуанов ответил, что на это не было необходимости.

«В основном траты будут, как обычно, в декабре, когда наибольший объем расходов из федерального бюджета осуществляется. Мы считаем, что у нас в плановом порядке предусмотрены 2,1 триллиона рублей использования средств в году. Примерно на эту сумму мы и выйдем», — пояснил Силуанов.

Напомним, Резервный фонд Российской Федерации был сформирован 1 февраля 2008 года, после разделения Стабилизационного фонда на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния России.

Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учёту и управлению в целях осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения указанного трансферта.