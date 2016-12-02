Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Украинский режиссёр Олег Сенцов находится в российской тюрьме не за взгляды, а за террористическую деятельность. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу кинорежиссёра Александра Сокурова освободить Сенцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По поводу Сенцова. Мы должны исходить из того, что мы живём в правовом государстве. Такие вопросы должны решаться судебными системами. Он осуждён не за творчество, а за то, что взял на себя другие функции, как утверждает суд — посвятил жизнь террористической деятельности», — сказал Путин.

По его словам, «дело не в его позиции, не в том, что он думает по поводу событий в Крыму»: «Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли бы пострадать наши граждане. Мы действовать в этой ситуации не можем без решения суда. Решение суда состоялось. Никто его не осуждал за взгляды и позицию, а осудили за намерение, которые судом отнеслись к террористической деятельности. На позицию все имеют право».

Он напомнил, что в этом направлении «есть и другие фигуранты, их сейчас там время от времени отлавливают»: «Слава Богу, что смертей нет, а могли бы быть, если бы он совершил свои намерения».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.