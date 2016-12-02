Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество
Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Украинский режиссёр Олег Сенцов находится в российской тюрьме не за взгляды, а за террористическую деятельность. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу кинорежиссёра Александра Сокурова освободить Сенцова.
«По поводу Сенцова. Мы должны исходить из того, что мы живём в правовом государстве. Такие вопросы должны решаться судебными системами. Он осуждён не за творчество, а за то, что взял на себя другие функции, как утверждает суд — посвятил жизнь террористической деятельности», — сказал Путин.
По его словам, «дело не в его позиции, не в том, что он думает по поводу событий в Крыму»: «Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли бы пострадать наши граждане. Мы действовать в этой ситуации не можем без решения суда. Решение суда состоялось. Никто его не осуждал за взгляды и позицию, а осудили за намерение, которые судом отнеслись к террористической деятельности. На позицию все имеют право».
Он напомнил, что в этом направлении «есть и другие фигуранты, их сейчас там время от времени отлавливают»: «Слава Богу, что смертей нет, а могли бы быть, если бы он совершил свои намерения».
Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.