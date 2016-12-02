Ярославль, 2 декабря, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается процесс формирования Избирательной комиссии региона. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о назначении членов Избирательной комиссии Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

ИА REGNUM Избирательная комиссия Ярославской области

Согласно указу главы региона в состав нового созыва Избирательной комиссии Ярославской области войдут:

Олег Килипченко — председатель Избирательной комиссии Ярославской, выдвинут Центральной Избирательной комиссией РФ;

Елена Новик — глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля, экс-председатель Кировской территориальной избирательной комиссии, выдвинутая Всероссийской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Жанна Отавина — заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района, экс-секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ярославля, выдвинутая политической партией «Яблоко»;

Маргарита Пуговишникова — пенсионер, экс-депутат муниципалитета Ярославля, выдвинутая политической партией «Патриоты России»;

Серегй Соловьев — председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»;

Сергей Фефилин — руководитель исполкома Ярославского городского отделения «Единой России»;

Вадим Чуваков — доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член Общественного совета Избирательной комиссии Ярославской области.

Вторая половина членов облизбиркома должна быть утверждена депутатами Ярославской областной думы. Проект решения уже внесен в региональный парламент. Однако здесь возникает некоторая неопределенность.

Полномочия Избирательной комиссии Ярославской области действующего созыва прекращаются 6 декабря. После этого дается 10 дней для проведения первого заседания нового созыва облизбиркома. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Олег Килипченко, заседание действительно запланировано на 16 декабря. Но к этому времени необходимо утвердить состав комиссии в полном объёме и определиться с кандидатом на пост её председателя. А это полномочия ЦИК.

Депутаты Ярославской областной думы планируют рассмотреть вопрос состава облизбиркома 12 декабря — время до первого заседания избирательной комиссии Ярославской области остается. Но ЦИК России запланировал своё заседание на 6 декабря и не сможет определиться с кандидатурой председателя при отсутствии полного списка членов региональной избирательной комиссии.

Законом предусмотрена возможность принятия решения по составу избиркома непосредственно ЦИКом, но относиться к ситуации, когда своим правом не воспользовалось законодательное собрание региона.

«Депутаты облдумы успевают принять решение, но ЦИК не успевает выдвинуть председателя. Возникает коллизия, из-за которой, как я понимаю, нас могут лишить права определить состав избиркома. Правовое управление Думы в данный момент занимается этим вопросом, насколько будут законны действия ЦИКа», — рассказал о ситуации корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев.

Вопрос за кем останется право утверждения второй половины состава Избирательной комиссии Ярославской области остается открытым. В данном списке должны быть утверждены кандидаты, выдвинутые КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией», «ПАРНАСом, общественными организациями «Женщины Рыбинска» и «Российский Красный Крест».