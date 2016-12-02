Калуга, 2 декабря, 2016, 16:50 — ИА Регнум. К одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорена судом 35-летняя калужанка, по вине которой умер её ребенок. Как сообщил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Александр Дмитриев, она признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему месячному сыну.

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Суд установил, что в июле 2016 года молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения легла спать на диван, положив рядом месячного сына. Во сне женщина придавила ребенка собой. В результате малыш скончался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению белорусского перинатального психолога Людмилы Губской, из-за высокой концентрации материнских гормонов кормящие грудничков женщины спят весьма чутко. Также статистика показывает, что задавить ребенка во время сна могут только мамы, находящиеся в нетрезвом состоянии или под действием препаратов. Несчастный случай может произойти и с сильно уставшей женщиной, уснувшей рядом со своим ребенком.