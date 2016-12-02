Липецк, 2 декабря, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Доходы города Липецка в 2017 году составят 8 миллиардов 768 миллионов рублей. Расходы превысят поступления на 263 миллиона и составят 9 миллиардов 31 миллион рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, бюджет областного центра на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов был принят депутатами в первом чтении 1 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам председателя городского департамента финансов Татьяны Григоровой, приоритетами в бюджетной политике станут повышение эффективности расходов, создание благоприятного делового климата и стимулов для предпринимателей к работе по «белым схемам», поиск новых источников доходов, сокращение муниципального долга и замещение коммерческих кредитов бюджетными. Бюджет остается социально ориентированным — на образование, культуру и спорт будет направлено около 70% всех трат. Деньги будут распределены по 13 муниципальным программам.

На заседании отмечалось, что положительное заключение на новый бюджет не получено от УФАС по Липецкой области, потому что антимонопольная служба выступает против передачи обслуживания наружного освещения и светофоров муниципальному «Липецкгорсвету». По мнению ведомства, подрядчик на эти работы должен определяться на торгах. «Я поддерживаю администрацию. Подрядчик работает год и не заинтересован в развитии и модернизации городского хозяйства», — заявил спикер Игорь Тиньков. По словам Григоровой, в качестве компромисса с УФАС первый квартал 2017 года станет тестовым для «Липецкгорсвета».

Ряд парламентариев высказались по поводу доходов бюджета и рекомендовали добиться увеличения доли отчисления собираемых на территории Липецка налогов именно в городской бюджет. На это было отвечено, что работа в этом направлении ведется постоянно, однако на первом месте остается задача обеспечить сбалансированность казны. «Бюджет Липецка нельзя рассматривать в отрыве от регионального и федерального. Область, может быть, пойдет нам навстречу и увеличит процент отчислений от НДФЛ. Но это же решение снизит размер выделяемых городу субсидий», — заявила Татьяна Григорова.

В итоге депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, то есть утвердили доходы муниципалитета и общий объем расходов. Следующим перед окончательным одобрением бюджета станет этап обсуждения конкретных направлений расходования средств.

По данным горсовета, бюджет Липецка на 2016 год вырос по доходам на 281 миллион рублей, а расходы увеличились на 350 миллионов. Девятую редакцию документа также утвердили на сессии 1 декабря.

Первоначальный объем доходов был утвержден в размере 7 млрд 812 млн рублей, расходов — 8 млрд 38 млн. Однако в результате внесения последовательных корректировок за счет дополнительных поступлений объем казны за год вырос более чем на 2,7 миллиарда рублей.

Дополнительные средства поступили от региона и федерального центра: город получил 290 млн рублей на оплату дорожных ремонтов, строительство улицы Стаханова и дорог в микрорайоне «Елецкий», 55,5 млн на реконструкцию производственных корпусов липецкого «Технопарка», а также почти 59 млн на возведение школы в 29-м микрорайоне. Одновременно на 69 млн снижены субсидии на переселение из аварийного жилья, однако эти деньги муниципалитет компенсирует с помощью остатков средств на собственных счетах, что формально увеличит дефицит казны.

В итоге бюджет Липецка 2016 года по доходам составит 10 миллиардов 288 миллионов, по расходам — 10 миллиардов 771 миллион, дефицит — 483 миллиона рублей.