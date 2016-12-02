Чебоксары, 2 декабря, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии сегодня, 2 декабря, при проведении дорожно-ремонтных работ взорвался газовый баллон. В результате два человека получили ранения, они были госпитализированы, сообщает газета «Таван Ен».

21.mchs.gov.ru ЧП в Чебоксарском районе Чувашии

Взрыв произошёл в ходе ремонта дороги. По данным издания, при укладке асфальта из-за низкой температуры дорожники использовали газовый баллон. В ходе работ баллон взорвался, и загорелась стоящая рядом «Газель». В результате взрыва ожоги получили двое рабочих, которые были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее резонансное ЧП с возгоранием транспорта произошло в Чебоксарах 10 марта 2016 года. При этом очевидцы уверяли, что был хлопок, похожий на взрыв. Тогда сорел пригородный автобус, следовавший по маршруту"Чебоксары-Моргауши». Пожар произошёл по пути следования — по улице Энгельса, недалеко от Русского драмтетра. На момент возгорания в салоне пассажиров небыло: их водитель высадил на вокзале в Чебоксарах. Транспортное средство сгорелополностью. Причиной могла стать неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Читайте также: В центре Чебоксар загорелся автобус