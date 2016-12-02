Красногорск, 2 декабря, 2016, 16:55 — ИА Регнум. До конца 2017 года в Московской области планируют установить восемь стел в городах воинской доблести. В пятницу, 2 декабря, первая в Подмосковье стела была открыта в Солнечногорске, сообщает РИАМО со ссылкой на вице-губернатора Московской области Наталью Виртуозову.

Vk.com / Пресс-служба губернатора и правительства Московской области На церемонии открытии стелы

По словам Виртуозовой, в 2016 году в области будут открыты еще две стелы «Город воинской доблести» — в Кашире и Истре. В следующем году — еще шесть стел в Клину, Серпухове, Верее Наро-Фоминского района, поселке Дорохово Рузского района, деревне Нефедьево Красногорского района и селе Молоди Чеховского района.

Первую в области восьмиметровую стелу власти открыли 2 декабря в Солнечногорске на улице Красной. Автором проекта стал скульптор Роман Фашаян, выполнивший обелиск в виде гранитной квадратной колонны, завершающейся ромбовидной капителью с гербом Московской области и высказываниями об истории сражений, происходивших на территории города. У основания монумента расположены бронзовые фигуры воинов-освободителей.

Как, в свою очередь, пояснил заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Беловодов, стелы устанавливают в центре городов с обязательными элементами освещения, лавочками, вокруг стел также планируют создавать Wi-Fi зоны. Стоимость каждой стелы составляет в среднем около 14 миллионов рублей.

Напомним, звание «Город воинской славы» утверждено указом президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года и вручается «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества». В городе воинской славы устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента. В Московской области этого звания удостоены Волоколамск, Можайск, Наро-Фоминск, Дмитров, Истра, Солнечногорск и Кашира.