Ялуторовск, Тюменская область, 2 декабря, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Замерзающая в собственном жилье тюменка из города Ялуторовска на протяжении 10 лет добивается новой квартиры. За все годы она так и не нашла взаимопонимания с горадминистрацией. Чиновники мэрии считают, что сделали все, что в их силах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

unionbsv Старый дом

Петиция учительницы Натальи Сапьян из тюменского города Ялуторовска ежедневно набирает тысячи голосов. Учитель-пенсионерка взывает о помощи к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву и другим ответственным лицам. «Я проживаю в барачном жилье, постройке 19-го века, в котором на сегодняшний день очень холодно! — заявляет Наталья Сапьян. — Моё жилье относится к категории ветхого: это видно невооруженным взглядом, и признано аварийным и опасным для жизни человека независимой экспертизой, назначенной судом — но местная администрация города Ялуторовска категорически это отрицает».

Сапьян уточняет: судебная экспертиза выявила поражение грибком большинства стен дома, в ее квартире повышенная влажность, отсутствует водоснабжение и канализация; печь разрушена и ремонту не подлежит, температура в кухне с помощью нагревателя — минус 15 градусов по Цельсию, в зале — минус 10.

«Моя борьба с нечестными чиновниками длится уже больше десяти лет. За это время я дошла от местной администрации до главного прокурора России Юрия Чайки, лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского, лидера партии «Справедливая Россия» Миронова Сергея Михайловича, председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елены Мизулиной, неоднократно обращалась на сайт президента Путина В.В. и оставляла ему смс-сообщения во время открытой пресс-конференции… Но никто из них не смог помочь, ответы приходят исправно и часто даже обнадеживающие, но все пресекается на местном уровне. Администрация нашего города исправно врет своему народу и вышестоящему правительству в городе Москве. Якобы мне был выдан жилищный сертификат, потом стали писать, что моя площадь превышает нормы тюменского жилищного законодательства (площадь жилья якобы на двоих 30,3 кв. м, а по нормам Тюмени должно приходиться 15 кв. м на человека. Удивительно, но не посчитали, что в барачной квартире прописано не двое, а трое человек: я, учитель-пенсионер; дочь-студентка, сын-военнослужащий. Потом стали писать вышестоящим, что оказали материальную помощь в 50 тыс. рублей, которых я не получала, это подтвердила прокуратора», — продолжает тюменка.

«Также наша мэрия предлагала мне смешные деньги из своего кармана, чтобы мы закрыли этот вопрос — эту встречу с чиновником я записала и отнесла в прокуратуру. А самое главное, что я незаконно была снята с очереди на жилье в 2008 году, меня просто убрали из очереди, никак этого не объясняя, люди, стоявшие в очереди далеко за мной, уже давно получили жилье, законно я уже никак не могу получить квартиру, так как моя очередь прошла!» — говорит женщина.

Вопиющая ситуация из года в год привлекает представителей прессы. Но они могут лишь рассказать о тяжелых бытовых условиях пожилой учительницы со стажем. Дом, где проживает Сапьян, поделен на две половины. Одна реконструирована — с отоплением, ремонтом и газом. А Наталья Сапьян живет во второй половине — заброшенной. Стены ее жилья прогнили настолько, что газификации квартира Сапьян не подлежит. Полотенцем затыкаются дыры, образовавшиеся из-за трухлявости деревянных стен.

«Коммунальная катастрофа в квартире Сапьян началась не сегодня, — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации Ялуторовска. — Суды длятся годами и все не в пользу Натальи Сапьян. Во-первых, потому, что дом не признан аварийным. Там в прошлом году был произведен ремонт. Во-вторых, в этом доме, помимо Натальи Сапьян и прописанной в жилье дочери-студентки, проживает еще три семьи, которые не жалуются на жилищные условия, наоборот, их устраивает приусадебный участок и возможность спокойно припарковать автомобиль. У них есть газ, свет, канализация. Они ответственно подходят к своей собственности. В отличие от Сапьян, чья квартира, действительно, находится в удручающем состоянии. Наталья Сапьян, как собственник, не собирается делать ремонт в своей квартире, хотя она несет по закону бремя содержания жилья в порядке», — отметили в мэрии.

Чиновники также добавляют, что в 2008 году она была снята с общей очереди на улучшение жилищных условий именно со вступлением в права собственности. Потом поставлена вновь. «Сейчас она 1255-я в очереди. Ей неоднократно пояснялось, что дать ей жилье вне очереди невозможно по закону. Даже если мы пойдем на исключение и дадим ей квартиру из-за информационного шума, то сами нарушим таким образом закон. Возмутятся те, кто стоит в очереди перед Сапьян. Когда мы объясняем ситуацию всем, кому она пишет петиции и обращения — люди понимают, что закон не перепрыгнешь. Администрация предлагала Наталье Сапьян квартиру из маневренного фонда, на время, пока она не приведет свою квартиру в порядок. Однако она отказалась. Сейчас живет у какой-то женщины. Вновь пошел шум в СМИ. Но когда журналисты начинают разбираться, то отступают», — заключили в мэрии.