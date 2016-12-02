Калуга, 2 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Калуге 8-летней школьнице удалось спастись от напавшего на неё мужчины. Случай произошел еще 25 ноября в подъезде дома на улице Новаторской. Неустановленный мужчина схватил девочку за одежду и зажал ей рот рукой. В какой-то момент он перестал удерживать ребенка, что позволило школьнице убежать и спрятаться.

Momonator Мужчина в капюшоне

Как сообщил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуге СУ СКР по Калужской области Сергей Худык, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится доследственная проверка.

В соответствии с полученными материалами, подозреваемому злоумышленнику на вид 30−35 лет, рост около 175 см, волосы темно-русые, был одет в черную куртку длиной «по пояс» с капюшоном без меха, черные штаны, похожие на джинсы. Лицо мужчина скрывал под медицинской маской.

Следователи и полицейские ведут поиск нападавшего и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Родителей и детей просят быть предельно осторожными. Напомним, что в начале декабря 2015 года в городе также были сообщения о нападении на детей. Слухи о появлении в городе маньяка не подтвердились, но педофила на самом деле искали. Как уточнили тогда в Следственном Управлении Следственного комитета России по Калужской области, в производстве у Следственного комитета находится одно уголовное дело, связанное с совершением действий педофильной направленности в отношении несовершеннолетнего.