Москва, 2 декабря, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Закон о повышении числа помощников депутатов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Число штатных помощников увеличивается с пяти до семи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Такая мера обусловлена не только изменениями в регламент, в соответствии с которыми изменился график работы парламентариев — пленарные заседания проходят три недели, а не две, также депутаты должны лично принимать участие в заседаниях, отметил в ходе обсуждения один из авторов руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«За время избирательной кампании у нас выстроились очень плотные связи с избирателями, сегодня мы их постоянно информируем (о своей работе). Мы должны работать больше и больше с людьми», — отметил он. «Мы должны работать постоянно с нашими избирателями», — уточнил депутат.

«Долгое время пять помощников депутату хватало. Сейчас, партии — особенно те, которые по итогам выборов не получили в каждом округе своего представительства, — подняли вопрос об увеличении их количества. Этот вопрос мы достаточно глубоко проработали и не нашли возражений ни у одного из депутатов ни одной из фракций», — сказал парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил парламентариев с увеличением числа помощников. «В регионах», — подчеркнул он.

Принятие закона связано с тем, что появились одномандатники. «У них, естественно, большая часть работы сосредоточена в регионах, и они, безусловно, нуждаются в увеличении количества помощников», — сказал ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Принятие закона потребует трат из федерального бюджета. «На сегодняшний день у каждого депутата может быть пять помощников, фонд зарплаты составляет 165 тыс. рублей, разделив на пять, получаем 33 тыс. в среднем. Если в каком-то регионе 33 — это более-менее нормальная цифра, то в Москве 33 — даже это ниже прожиточного минимума», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия»). Увеличение числа помощников на 900 человек потребует выделения 552,4 млн рублей. «Это деньги, которые разумны и позволяют решать важнейшие вопросы работы в регионах», — сказал депутат. По его словам, правительство дало положительный отзыв, соответствующие поправки будут учтены в рамках второго чтения проекта бюджета на 2017 год.