Чебоксары, 2 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Доходы республиканского бюджета Чувашии в январе — ноябре составили 36 886 млн рублей, что на 11,4% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы возросли на 18,3% и исполнены в объёме 23 206,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM оперативные данные в Минфине Чувашии.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Деньги

Объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет достиг 22 295,2 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2015 года на 19,1%. В том числе поступление налога на прибыль организаций составило 6844,7 млн рублей (рост на 41,4%), налога на доходы физических лиц — 6653,2 млн рублей (рост на 6,2%), акцизов — 3983 млн рублей (рост на 35,3%).

Объём безвозмездных поступлений в январе — ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возрос на 1,4% — до 13 679,2 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета Чувашии на 1 декабря 2016 год составили 32 589,7 млн рублей (74,8% к плану). В том числе на расходы на социальную политику направлено 10 882,3 млн рублей, на развитие образования — 9813,2 млн рублей, на поддержку национальной экономики — 5598,7 млн рублей, в сферу здравоохранения — 2153,2 млн рублей.

Бюджет исполнен с профицитом в размере около 4,3 млрд рублей.