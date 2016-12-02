Ярославль, 2 декабря, 2016, 16:06 — ИА Регнум. 15 декабря в Палермо откроется совместная выставка ярославского фотожурналиста Виталия Вахрушева и итальянского фотографа Антонио Сапорито. Экспозиция разместится в театре Гарибальди, рассказал корреспонденту ИА REGNUM Виталий Вахрушев.

Виталий Вахрушев На балконе

Фотовыставка — результат совместного проекта российского и итальянского мастера, в рамках которого оба художника в рамках взаимных визитов познакомились с жизнью Ярославля и Палермо и запечатлели в фотокадрах особенности обоих городов. Первая выставка проекта состоялась в апреле в Ярославле. Теперь результат совместной работы двух фотомастеров предстоит оценить жителям Палермо.

«Основная тема проекта — люди, их чувства и характеры. Жители Сицилии в ментальном плане очень близки россиянам. Жители Сицилии искренние, доброжелательные, открытые. И мы как авторы старались ответить на вопрос: насколько мы похожи?» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Виталий Вахрушев.

«Сицилийские зарисовки» это часть проекта, выполненная Виталием Вахрушевым и посвященная Палермо. Сицилия предстает перед глазами зрителей не в стандартных изображениях достопримечательностей, а чередой жанровых фотографий, отображающих каждодневную жизнь Палермо. Праздники и будни, официальные лица и простые горожане — все это Сицилия в объективе ярославского фотохудожника.

Как отмечает Виталий Вахрушев, совместный фотопроект реализован в рамках развития сотрудничества двух городов.

«Я обязательно буду присутствовать на открытии выставки и пробуду в Палермо пять дней. Одной из задач этой поездки также является налаживание связей между джазовыми объединениями двух городов», — рассказал Виталий Вахрушев.