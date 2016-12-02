Вашингтон, 2 декабря, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В США в Йеллоустонском национальном парке существенно увеличилась смертность среди медведей гризли, сообщает 2 декабря Reuters.

Pogrebnoj-Alexandroff Медведь гризли

На данный момент в Йеллоустонском национальном парке было обнаружено 55 мертвых медведей гризли. Большинство медведей погибло от деятельности человека, согласно данным Геологической службы США.

Около половины обнаруженных гризли были убиты егерями, так как медведи могли напасть на крупный рогатый скот, овец и других домашних животных.

Защитники дикой природы опасаются, что количество погибших гризли превысит 61 особь к концу текущего года и станет одним из самых высоких показателей за последние 10 лет.

Напомним, в 2013 и 2014 годах погибло 29 и 28 гризли соответственно, согласно официальным данным.

Ранее администрация президента США Барака Обамы заявила, что численность медведей гризли в районе Йеллоустонского национального парка достигал 690 особей, животные больше не находятся на грани вымирания, вследствие чего гризли нужно исключить из списка видов, находящихся под угрозой исчезновения.