Москва, 2 декабря, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Хулиганство по отношению к творческим акциям — спектаклям, выставкам — должно жестко пресекаться. Вместе с тем самим творческим деятелям необходимо разграничить эпатаж и подлинное творчество. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместного заседания советов по культуре и русскому языку в Санкт-Петербурге, сообщает 2 декабря пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир путин

В своем выступлении глава государства напомнил о том, что считает абсолютно незыблемым принцип свободы творчества, однако свободам всегда сопутствует вторая сторона — ответственность. При этом ответственность представителей творческой среды, «властителей дум», особенно высока.

Что касается хулиганских выходок по отношению к творческой деятельности, таких как срыв спектаклей или выставок, то они должны строго пресекаться в соответствии с законом. «Мы так и будем делать», — отметил президент.

«В то же время, в самой творческой среде — хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, — именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией», — заявил Путин.