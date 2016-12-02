Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Критерии определения позволенного в искусстве являются очень тонкими. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Критерии тонкие. Может, пример неуместен, но вы знаете, что я всю жизнь занимаюсь дзюдо. За что даётся иппон? Бросок должен быть произведён сильно и быстро. Поди разберись! Но есть критерии — и они соблюдаются. Не дай Бог нарушить — судью снимут и никогда не пустят назад», — сказал Путин.

По его словам, такие же критерии нужно выработать и в творческой среде: «Было бы хорошо, если бы вы смогли это сделать, и тогда бы мне было легче останавливать чиновников, которые переходят границы. Таких всегда было достаточно».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.