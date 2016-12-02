Москва, 2 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Планы по дестабилизации банковской системы России путем совершения кибернападений не имеют смысла. Об этом заявил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев, передает 2 декабря RT.

geralt Хакеры. Кибератака

По его словам, банки в целом хорошо защищены от возможных атак, и их киберсистемы безопасности смогут отразить возможные нападения. В случае необходимости Министерство финансов и Центробанк готовы предоставить кредитным организациям дополнительную ликвидность. Исходя из этого, планы по дестабилизации российской банковской системы кибератаками являются «полной глупостью», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря ФСБ объявило о том, что иностранные спецслужбы готовят масштабные кибератаки с целью дестабилизации финансовой системы России. Атаки должны были начаться 5 декабря и сопровождаться рассылкой SMS-сообщений и появлением в социальных сетях провокационных публикаций. Минкомсвязи и ФСБ направили операторам сотовой связи инструкции, как необходимо действовать в случае кибернападений.