Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Грань между «опасным эпатажем» и свободой творчества является очень тонкой. Об этом 2 декабря в ходе совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе выступления актёра Евгения Миронова Владимир Путин поинтересовался, кто, что и когда пытался запретить в культурной сфере.

«Вы сказали, что есть попытки что-то запретить. Хотелось бы услышать: кто, когда и что пытался запретить? Чтобы у нас предметный разговор был», — сказал Путин.

В ответ на это Миронов отметил, что «из последнего — к запрету попал спектакль «Иисус Христос — суперзвезда» в Омске»: «Спектаклю более 40 лет. У нас в Театре наций идёт спектакль по сказке Пушкина. Нам тысячу раз подходили «доброжелатели» и требовали убрать «Сказку о попе и работнике его балде».

На эту фразу отреагировал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский: «Я точно не запрещал. Министр культуры Омска — ему бы в голову не пришло».

В свою очередь, Путин подчеркнул, что «такие вещи мы должны доводить до логического завершения»: «Только поняв, что происходит, можно и выводы сделать, и понять, что происходят. Срыв гастролей — это не запрет. Здесь очень тонкая грань между тем, что я назвал «опасным эпатажем», и свободой творчества».

Он напомнил о трагедии в редакции французского издания Charlie Hebdo: «Вот эти активисты в редакцию Charlie Hebdo пришли и расстреляли людей. Вот вопрос: нужно ли было карикатуристам наносить оскорбление представителям ислама? Другое дело, что, может, художники не хотели оскорблять. Но они оскорбили. Это тонкая грань».

Глава государства подчеркнул, что «это зависит от чувства такта нашего с вами»: «С одной стороны, чиновничьего аппарата, с другой — представителей творческих профессий»: «Чиновники многие не хотят, чтобы у нас повторились такие трагедии, как в Париже. Если у представителей одних конфессий это вызывает неадекватную реакцию, у других конфессий такого нет. Но это не значит, что не будет всплеска. Нельзя доводить до этого и раскалывать общество».

Напомним, президент РФ Владимир Путин провёл совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Стороны обсудили вопросы поддержки и расширения участия общественных организаций, движений, добровольческих объединений в реализации государственной культурной политики, развития региональных театров и центров кинопроизводства, объединения усилий государства и общества в решении задач литературного просвещения, приобщения граждан к русской классической литературе.