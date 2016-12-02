Махачкала, 2 декабря, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Видеоблогер из Томска Александр Сидоров, который устроил одиночный пикет в защиту прав гомосексулистов в Махачкале, заявил, что его избили.

Pavlofox Кулак

Сидоров приехал в столицу Дагестана 30 ноября. На следующий день он прошелся по городу с плакатом «Ненавидеть геев — это антинаучное заблуждение», передает корреспондент ИА REGNUM. Происходящее он снимал на видеокамеру. На ролике, который он разместил в интернете, видно, что часть прохожих осуждает его за такую позицию, другие — просто разглядывают надпись на плакате.

На следующий день Сидоров написал на странице своего сообщества в социальной сети, что его избили. Как стало известно ИА REGNUM, инцидент произошел в центре города ночью. К блогеру подошел мужчина в маске, показал на экране телефона видеоролик с ним и спросил, является ли он его автором. Получив утвердительный ответ, неизвестный ударил Сидорова.

Затем его начали избивать сразу несколько человек. Оправившись после инцидента, блогер направился в ОМВД по Ленинскому району Махачкалы, где написал заявление об избиении. В пресс-службе МВД Дагестана подтвердили, что заявление Сидорова принято и по нему проводится проверка. Сегодня в сообществе блогера появилась запись о том, что он уезжает из Дагестана.

Александр Сидоров известен под ником Siberian Guy. С разных интернет-площадок он выступает в защиту прав геев, называя свою деятельность доказыванием антинаучности гомофобии. С этой целью он ездит по городам страны, снимает на видео одиночные пикеты. Эти видеоролики затем вызывают широкое обсуждение в интернет-пространстве.