Минск, 2 декабря, 2016, 15:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда 1 декабря рассмотрела уголовное дело по обвинению трёх бывших руковдителей крупного государственного нефтехимического объединения ОАО «Нафтан» (Новополоцк), сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Один из осуждённых, работая в должности заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «Нафтан», а также двое его коллег — начальник управления производственно-технической комплектации и начальник отдела комплектации, признаны виновными в совершении коррупционного преступления. На троих они провернули сделку по закупке оборудования по завышенным ценам, за что получили от поставщика «откаты» в сумме 99 000 евро, 80 000 евро и 20 000 евро. Судя по официальному сообщению, гендиректор госпредприятия и руководство госконцерна «Белнефтехим» оказались не причём.

«Судом установлено, что в период времени с июня 2011 года по июль 2014 года, обвиняемые, являясь должностными лицами, используя свои служебные полномочия, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, выразившейся в получении незаконного вознаграждения, совершили умышленные действия против интересов службы, повлекшие причинение существенного вреда государственным интересам, выразившиеся в дискредитации и подрыве авторитета ОАО «Нафтан» как государственного предприятия Республики Беларусь перед иностранными поставщиками и тяжкие последствия в виде ущерба в особо крупном размере, — сказано в официальном сообщении суда. — Суть противоправной деятельности обвиняемых заключалась в получении при закупках вознаграждений, перечисляемых продавцом за заключение сделок с Обществом на счета компаний, подконтрольных иным лицам».

В итоге ущерб госпредприятию составил почти 3,4 млн евро. «При этом ущерб в сумме 2 359 248 евро был возмещен в процессе предварительного расследования», — сообщила пресс-служба суда.

Суммы возмещения указывают на уровень благосостояния отдельных белорусов. Суд приговорил бывших управленцев к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности. В частности, бывший замгендиректора приговорён к 12 годам лишения свободы, а двое его подчинённых — к 7 и 9 годам колонии усиленного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко лично решает, будет «сидеть на зоне» коррупционер или нет. В числе громких уголовных дел, связанных с коррупцией в нефтепереработке — дело Александра Боровского, с 2006 по 2007 год возглавлявшего госконцерн «Белнефтехим», осуждённого в мае 2008 года на пять лет и в декабре того же 2008 года помилованного по указу Лукашенко, а в декабре 2009 года трудоустроенного гендиректором крупнейшего предприятия белорусского машиностроения — ОАО «Минский автомобильный завод».

В мае 2014 года к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности был приговорён зампред госконцерна «Белнефтехим» Владимир Волков, задержанный в 2013 году с поличным при получении взятки. По словам Лукашенко, в «деле Волкова» было 11 зафиксированных фактов взятки. Тем не менее, в начале 2016 года Волков был досрочно освобожден и возглавил дирекцию строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Строящиеся объекты Новополоцкого НПЗ находятся в сфере интересов фигурировавших в уголовных делах допущенных к нефтебизнесу Александра Шакутина и Николая Воробья, которые хотели создать «инновационное производство» по переработке нефти и прочего углеводородного сырья мощностью 1,5 млн тонн в год и терминал. После скандального сворачивания «растворительно-разбавительной схемы» у бизнесменов и курирующих их чиновников планы изменились. В начале 2016 года идея создания крупного нефтехимического комплекса актуализировалась, а в конце года Лукашенко заявил, что желает видеть в белорусской нефтепереработке бизнесменов из Ирана, Азербайджана и других стран.

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