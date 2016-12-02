Великий Новгород, 2 декабря, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ рекомендовала Избирательной комиссии Новгородской области избрать председателем облизбиркома Татьяну Лебедеву, которая в комиссии прежнего состава занимала пост заместителя председателя. Как сообщается на сайте ЦИК, комиссия обсудила две кандидатуры: помимо Лебедевой, нового члена комиссии Сергея Маларёва, выдвинутого в облизбирком КПРФ — его кандидатуру предложил член ЦИК России Евгений Колюшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

В результате голосования членов ЦИК кандидатура Лебедевой набрала больше голосов.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского областного отделения КПРФ, в ходе рейтингового голосования голоса распределились 10 к 6 в пользу Татьяны Лебедевой.

Лидер регионального отделения партии, депутат Валерий Гайдым заявил, что после её утверждения председателем облизбиркома «вряд ли что-то кардинально может измениться в избирательном процессе Новгородской области». «Именно в период, когда она занимала должность заместителя председателя комиссии, в Новгородской области был принят закон, устанавливающий самый высокий процент так называемого «губернаторского фильтра», проведена лепестковая нарезка избирательных округов, из кампании в кампанию наблюдается большой процент голосования населения вне помещений», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Избирательной комиссии Новгородской области 12 членов с правом решающего голоса, шестеро будут работать в новом составе впервые.

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