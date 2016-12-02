Тбилиси, 2 декабря, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Из-за интенсивного снегопада и вызванной им лавиноопасности со 2 декабря движение всех видов автотранспорта на участке Гудаури — Коби автомагистрали Мцхета — Степанцминда — Ларс запрещено. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

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По информации департамента, в связи со снегопадом и гололедом на участке Млета — Гудаури запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта обязательно применение противоскользящих цепей.

Аналогичное ограничение действует и на участке 36−60 км автомобильной дороги Кутаиси — Ткибули — Амбролаури (Накеральский перевал).