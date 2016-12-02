Москва, 2 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Компания IKEA в ближайшее время оспорит решение Краснинского суда Смоленской области о наложении ареста на счета российского представительства корпорации «Икеа Мос (Торговля и Недвижимость)». Об этом, как передает Life.ru, сообщили представители компании.

Sam Greenhalgh IKEA

«Группа компаний IKEA не согласна с определением Краснинского суда, — отмечается в сообщении. — Считаем его необоснованным, незаконным и уже оспариваем его».

Ранее ряд СМИ сообщил, что Краснинский районный суд Смоленской области арестовал счета российского представительства компании IKEA (ООО «ИКЕА МОС») в размере 9,3 млрд рублей.

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