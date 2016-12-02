Ростов-на-Дону, 2 декабря, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Дождь, снег и сильный ветер вновь придут в Ростовскую область. О том, что в ближайшее время циклон накроет Донской регион, информирует управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 2 декабря.

Константин Трутовский. Пурга.1887

В связи с непогодой возможны гололед, налипание снега на провода, обрывы линий электропередачи, нарушения в работе пассажирского транспорта. Следует быть осторожными на улицах, так как велика вероятность падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. В администрации просят также убрать с балконов вещи, которые могут быть сорваны ветром, а также не выходить без надобности на улицу.

Уровень воды в реке Дон и Таганрогском заливе начнется повышаться и может достигнуть опасных отметок, что может привести к подтоплению зданий.

Между тем, региональное управление ГИБДД призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге. В случае непогоды водителям необходимо увеличить дистанцию, снизить скорость автомобиля и не совершать опасных маневров.