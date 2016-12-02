Тбилиси, 2 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Грузия успешно выполнила все требования по плану визовой либерализации, и сейчас ожидает, что и Евросоюз выполнит свои обязательства и введет безвизовый режим для граждан Грузии. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер-министр заявил на пресс-конференции в Брюсселе после состоявшейся 1 декабря встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Никола Пиросмани. Люди за столом

Премьер назвал свой визит в Брюссель и в частности встречу с Туском, очень важной для Грузии и от имени своего правительства выразил президенту Европейского совета благодарность за поддержку усилий Грузии по максимальному сближению с ЕС.

«Наши обязательства неизменны — мы продолжим интенсивные и целенаправленные реформы, чтобы наша страна приблизилась к нормам и стандартам Евросоюза. С нетерпением ожидаем обновленного варианта повестки дня ассоциации, которым будем руководствоваться в течение следующих 4 лет», — заявил Квирикашвили и сослался на первый отчет по выполнению Грузией соглашения об ассоциации, в котором зафиксирован значительный прогресс в направлениях политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

Отдельно коснулся премьер вопроса визовой либерализации, который, по его определению, «имеет эффект сильной трансформации в контексте широкомасштабных реформ и принесет гражданам Грузии непосредственное благо».

«Так как Грузия успешно выполнила все требования, мы ожидаем, что и Евросоюз выполнит свои обязательства и введет безвизовое сообщение для граждан Грузии», — подчеркнул Георгий Квирикашвили.

Он выразил Дональду Туску благодарность за поддержку Грузии в этом вопросе.