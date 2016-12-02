Тбилиси, 2 декабря, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Президент Европейского совета Дональд Туск дает высокую оценку прошедшим в Грузии в ноябре парламентским выборам, которые называет настоящим успехом демократии. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом Дональд Туск заявил на пресс-конференции в Брюсселе после состоявшейся 1 декабря встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Грузии

Президент Европейского совета в беседе с грузинским премьером призвал его и возглавляемое им правительство к активному диалогу с оппозицией и гражданским обществом в вопросах взаимоотношений с Евросоюзом.

Он позитивно оценил амбициозный план правительства Грузии по осуществлению соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС и пообещал поддержку и помощь в его осуществлении. Он поблагодарил Грузию за значительную роль, которую она, по оценке Туска, играет в Восточном партнерстве, а также за вклад в операции ЕС по управлению кризисами и помощь в проведении политики внешней и внутренней безопасности.

Что касается вопроса введения для граждан Грузии безвизового режима в странах ЕС, Дональд Туск отметил, что Грузия выполнила все требования по плану визовой либерализации, и это подтвердили все страны Евросоюза. А затянувшийся процесс принятия решения по этому вопросу назвал внутренней проблемой ЕС.

«Сегодня мы усердно работаем над этим вопросом в Евросоюзе. Хочу подчеркнуть, что это внутренняя проблема стороны Евросоюза, и мы по возможности быстро должны достичь соглашения по механизму приостановки безвизового режима, который является горизонтальным механизмом по отношениях ко всем правилам, действующим сегодня в ЕС в связи с визами. Грузия заслуживает своевременного и успешного завершения этого процесса», — заявил президент Европейского совета.

Он выразил беспокойство в связи с ратификацией соглашения между Россией и Абхазией о создании объединенной группировки войск, которое, по мнению президента Европейского совета, нарушает нормы международного права, принцип территориальной целостности Грузии и «не имеет никакого веса в глазах Евросоюза».

Дональд Туск заверил Георгия Квирикашвили, что Евросоюз твердо поддерживает и будет поддерживать в дальнейшем территориальную целостность Грузии.