США, 2 декабря, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Усыновлённый американской семьёй 17-летний Карл Брюэр из России подозревается в убийстве своих приёмных родителей. Муж и жена погибли в городе Кроули (штат Техас, США), сообщает Dallas News.

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Убиты супруги Брюэры — 60-летний Трой Джин Брюэр и 64-летняя Мэри Шелдон Брюэр. Об их смерти сообщил по телефону неизвестный, указавший имя убийцы, но не назвавший своего имени.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили два трупа. После этого территорию по периметру оцепили, на место происшествия вызвали спецгруппу.

Уточняется, что приёмный сын Брюэров находился в доме, когда прибыла полиция. Он не хотел выходить из дома, и после долгих уговоров в пространство дома распылили слезоточивый газ. Тогда подросток выбежал, и его задержали. Сейчас молодой человек находится в тюрьме Кроули: ему предъявлено обвинение в двойном убийстве.

Карл — третий и самый младший из усыновлённых детей в семье Брюэров. Двое других — тоже выходцы из России. На протяжении шести лет к дому Брюэров полиция выезжала 16 раз, по каким поводам, неизвестно.