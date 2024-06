Москва, 2 декабря, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В воскресенье, 4 декабря, в Москве в ДНК-зале стартует серия встреч в рамках 18-й международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction№ «Комикс, как часть книжной культуры». Организаторами мероприятия выступают компания «Экспо-парк» и Международный фестиваль рисованных историй «Бумфест» при поддержке Британского Совета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Издательство «Бумкнига» Фрагмент иллюстрации комикса «Лунный коп»

Мероприятие начнется в 17:00 с лекции иллюстратора Виктора Меламеда, который на протяжении многих лет сотрудничает с американским журналом The New Yorker, «Комиксы непохожие на комиксы». Также в рамках программы почетным гостем книжной ярмарки Non/fiction выступает Великобритании.

Позже состоится творческая встреча с британским иллюстратором и автором комиксов Томом Голдом, который работает с такими крупными изданиями как The New Yorker, The New York Times и The Guardian. На русском языке в издательстве «Бумкнига» опубликовано два его комикса, а именно, «Голиаф» и «Лунный коп».

Директор «Бумкниги» Дмитрий Яковлев рассказал корреспонденту ИА REGNUM : «Мы получили гранд Британского совета для того, чтобы привезти Тома Голда в Москву. Собственно, все это проходит в рамках того, что Великобритания является официальным гостем. Но надо сказать, что Том Голд уже дважды был в Петербурге на фестивале «Бумфест», так что его заманивать не пришлось».

Представитель «Бумкниги» также добавил, что, кроме того, фестиваль в этом году издал две его книги, одна из них «Лунный коп». Она вышла на русском языке одновременно с оригинальным англоязычным изданием в сентябре. Вторая книга, «Бумфест» только недавно получил из типографии. Это сборник коротких одностраничных комиксов Голда, которые он рисует уже более десяти лет для британской газеты The Guardian.

Дмитрий Яковлев отметил, что организаторы ожидают, что мероприятие привлечет внимание огромного количества людей: «Очень здорово, что ярмарка Non/fiction предоставила нам площадку. Все чаще и чаще на книжных ярмарках, в особенности, на такой книжной ярмарке как Non/fiction (она достаточно специализированная, так как здесь преобладает интеллектуальная литература), они нам предоставляют площадки для того, чтобы поговорить о комиксах. Они тоже являются частью книжной культуры и тоже есть комиксы, которые вполне себе относятся к интеллектуальной литературе».

Закроет серию встреч в рамках 18-й международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction№ «Комикс, как часть книжной культуры» в 19:20 презентация графического романа «ШУВ» Ольги Лаврентьевой. Это молодой петербургских автор комиксов, которая уже успела поучаствовать в выставках не только в России, но и в Швейцарии, Финляндии, Норвегии и США.