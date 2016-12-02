Красноярск, 2 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Красноярске открылся творческий фестиваль «Крылья успеха», который проводится уже в седьмой раз и дает возможность продемонстрировать свои таланты детям с повышенными потребностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет. Настоящим украшением праздника стала галерея работ финалистов конкурса «Добрым людям на загляденье». Картины, аппликации, поделки из пластилина и природных материалов в очередной раз подтвердили безграничные возможности таланта юных красноярцев. В этом году фестиваль собрал на своей площадке свыше 150 особенных детей.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Фестиваль «Крылья успеха» в Красноярске

«Как мама особенного ребенка, я уверена в том, что самое главное для наших детей — это общение. Важно, чтобы дети не замыкались, вели полноценную, насыщенную событиями жизнь, имели друзей. Поэтому я стараюсь свою дочку водить на различные мероприятия не только в качестве зрителя, но и участника. Сегодня впервые на большой сцене она будет читать стихотворение. Благодаря участию в фестивале «Крылья успеха» я смогла убедиться, насколько мой ребенок артистичен», — рассказывает Нина Калашникова, мама шестилетней Анюты.

Учащаяся психоневрологического интерната «Солнышко» Даша Сальникова занимается танцами десять лет и каждый выход на сцену для нее — это большая радость. «Я занимаюсь в танцевально-хореографической студии «Незабудки», — рассказывает она. — И сегодня на сцене фестиваля мы будем исполнять номер «Барыня», в котором я солирую. Всегда волнительно выходить на сцену, но зрители нас очень поддерживают и я уверена, что мы не подведем нашего педагога. А вообще я мечтаю стать актрисой».

От мечты — к ее воплощению. Сегодня на сцене ДК «Свердловский» исполнилась мечта юного красноярца Рината Тимирбаева. Он исполнил песню о капитане, а поддерживали начинающего певца студенты Красноярского государственного института искусств. Кстати, традиция совместных выступлений особенных ребят с уже опытными коллективами и артистами была заложена на прошлогоднем фестивале и с успехом продолжается сегодня.

«Практически месяц мы репетировали вместе с Ринатом. Я считаю, что особенных деток нужно поддерживать, а лучшая поддержка — это дружба, совет, возможность вместе выполнить какую-то задачу», — отмечает Юлия Ходина, студентка 2-го курса отделения бального танца Красноярского государственного института искусств.

В этом году фестиваль «Крылья успеха» приурочен к году российского кино. Поэтому на сцене был и режиссер с рупором, и его помощница с кино-хлопушкой, ну, а главными артистами стали по-настоящему талантливые юные красноярцы.

Участников и лауреатов фестиваля поздравил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов: «Встреча с вами в преддверии Нового года лично для меня стала очень доброй традицией. От фестиваля к фестивалю я не устаю восхищаться талантами его участников. Каждая творческая работа, будь то рисунок или поделка, стихотворение или игра на музыкальном инструменте — это умение видеть в обыденных вещах радость и красоту окружающего мира. Ребята, общаясь с вами, видя ваши успехи, все мы заряжаемся невероятным оптимизмом и чувством большой гордости! Безусловно, все ваши достижения — это результат безграничной любви, заботы и веры в вас родителей, бабушек и дедушек, всех родных! Искренне надеюсь, что каждый участник фестиваля приобретет крылья успеха, и непременно продолжит своё увлекательное путешествие в мир творчества».