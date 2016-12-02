Москва, 2 декабря, 2016, 14:57 — ИА Регнум. ЦБ пользуется сертифицированными российскими системами безопасности и на сегодня защищен от кибератак. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

geralt Кибербезопасность

«Кибератаки не вчера появились, они на самом деле они были и до этого, но не так широко освещались. Но действительно, сейчас есть угроза таких массовых кибератак, к которым должен быть готов не только Банк России, но и финансовая сфера», — сказала она.

По словам Скоробогатовой, в Банке России таких ситуаций случиться не должно. «С точки зрения Банка России, поскольку мы пользуемся всеми российскими системами безопасности, которые прошли всю сертификацию — мы периодически проходим тестовые нагрузки, тестовые процедуры, чтобы обеспечить в случае непредвиденных ситуаций безопасность, Банк России защищен, и в своем периметре мы знаем, что подобных неприятных ситуаций быть не должно», — пояснила она.

Что касается финансовой системы в целом, ЦБ в 2016 году создал специальное подразделение внутри Банка России. «Оно отвечает за киберустойчивость финансовой системы и за систему внедрения таких проактивных мер в банковской системе. Эта работа начата, она идет с банками, и я думаю, мы четко поймем, как мы реагируем в такой ситуации», — указала Скоробогатова.

Комитет Госдумы по бюджету намерен обратиться в ЦБ по вопросу кибербезопасности банковской системы. «Это важнейшая тема, и комитет по бюджету будет обращаться и к Центральному банку — а это компетенция не только Центрального банка — чтобы мы увидели весь необходимый перечень мер, чтобы защитить нашу банковскую систему», — заявил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).