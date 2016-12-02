Ереван, 2 декабря, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Европейский союз в ответ на просьбу правительства Армении выделит финансовую помощь на реализацию пакета избирательных реформ в размере до 7 млн евро. Об этом говорится в сообщении делегации Евросоюза в Армении.

«Делегация ЕС отмечает, что выделением со стороны ЕС до 7 млн евро в ответ на просьбу правительства Армении выделить финансовую помощь на реализацию пакета избирательных реформ, будет пополнен существующий финансовый дефицит, что позволит беспрепятственно осуществить соглашение, достигнутое относительно избирательных реформ», — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что ЕС ожидает, что правительство Армении приложит все усилия для воплощения в жизнь избирательных реформ, «следуя важным первым шагам по выполнению соглашения, достигнутого между правящей коалицией и оппозиционными партиями в направлении избирательных реформ, и совещаниям с представителями гражданского общества».

ЕС также высоко оценивает приверженность властей Армении обеспечению возможности открытой и свободной конкуренции. «Ожидаем, что Центральная избирательная комиссия Армении, правоохранительные органы и судебная система приложат максимальные усилия для выполнения этого обещания. Основной предпосылкой обеспечения справедливого избирательного процесса мы считаем наличие политической воли», — говорится в заявлении.

Евросоюз придает большую важность прозрачности, целостности и эффективности избирательных процессов. «Следовательно, мы продолжим оказывать помощь усилиям всех заинтересованных сторон в обеспечении полноценного соответствия избирательных процессов международным критериям, включая запрет на применение административных ресурсов и исключение коррупционных проявлений в связи с выборами, а также гарантирование беспрепятственной работы наблюдателей и представителей СМИ», — сказано в заявлении.

«Обеспечение свободы и справедливости на предстоящих парламентских выборах будет решающим с точки зрения укрепления демократии в Армении и дальнейших отношений с Европейским союзом», — отмечает делегация ЕС, выражая готовность продолжить поддержку Армении на пути к демократии в рамках будущего соглашения ЕС-Армения и более расширенного «Восточного партнерства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Армении было подписано соглашение об изменениях в Избирательном кодексе, которое стороны окрестили «историческим». Документ подписали пять из шести партий, представленных в парламенте: оппозиционные Армянский национальный конгресс, «Процветающая Армения», «Оринац Еркир», а также входящие в правящую коалицию «Дашнакцутюн» и Республиканская партия Армении.

По соглашению, власти обязуются опубликовать подписанные списки принявших участие в голосовании избирателей, а также на избирательных участках будут установлены видеокамеры, которые в режиме реального времени будут транслировать весь процесс голосования и подсчета голосов. Кроме этого, в Уголовном кодексе предусматривается ужесточение ответственности за фальсификации. Списки проголосовавших избирателей будут опубликованы на сайте ЦИК Армении и будут доступны для скачивания.

20 октября парламент Армении внёс соответствующие изменения в Избирательный и Уголовный кодекс.

Ранее о своем намерении оказать финансовую поддержку Армении для проведения парламентских выборов в апреле 2017 года распространило сообщение посольство США в Армении.

«Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому союзу, Великобритании и Германии в предоставлении финансовой поддержки новым процессам голосования и приобретения предусмотренного соглашениями 17 июня и 9 сентября 2016 года оборудования, чтобы обеспечить его наличие на парламентских выборах весной 2017 года», — говорилось в сообщении дипмиссии США.