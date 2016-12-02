Ленинградская область, 2 декабря, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Вопрос об учреждении должности уполномоченного по защите прав животных в Ленинградской области предложил рассмотреть сегодня, 2 декабря, депутат Законодательного собрания региона Владимир Петров, передает с очередного заседания парламента корреспондент ИА REGNUM. Эту инициативу поддержал представитель регионального Управления ветеринарии.

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Депутаты Заксобрания рассматривали поправки в областной закон «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области». Единоросс Владимир Петров отметил, что корректировки «важные и нужные», но даже он сам в них «с трудом разобрался». Очевидно, добавил он, «что среднестатистический хозяин кошки или собаки, если начнет изучать эти вопросы, сломает голову уже на третьем предложении».

В том числе в связи с этим парламентарий адресовал заместителю начальника регионального Управления ветеринарии Сергею Башарову вопрос необходимости появления в Ленобласти должности омбудсмена по правам животных.

«В Госдуму внесен законопроект об учреждении должности уполномоченного по правам животных. Скажите, считаете ли вы должным опередить Государственную думу и внести данную должность по правам животным? У нас есть омбудсмен по детям, бизнесменам, они тоже несчастные, как кошки и собаки. Внести такую должность, чтобы человек отвечал за все изменения действующего законодательства, боролся с живодерами, поднял бы вопрос о создании кладбища домашних животных, потому что никто на сегодняшний день не соблюдает закон об утилизации домашних животных», — поинтересовался Владимир Петров, добавив, что внесет такую инициативу на рассмотрение парламента в случае одобрения.

«Мы не возражаем. Считаем, что это целесообразно», — отреагировал Сергей Башаров.