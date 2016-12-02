Астана, 2 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Вопросы дальнейшего развития космодрома Байконур обсуждались на встрече президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с заместителем председателя правительства России Дмитрием Рогозиным, которая состоялась в Астане сегодня, 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

NASA Космодром Байконур. Гагаринский старт

Также на встрече обсуждались вопросы обороны и вооружений. «Мы с Вами уже обсуждали вопрос создания совместных предприятий в сфере оборонной промышленности. Для этого у нас создано отдельное министерство», — сказал Назарбаев.

Рогозин сообщил казахстанскому президенту о будущем проекте «Байтерек». Благодаря ему будет создана принципиально новая ракетно-космическая техника, модернизирован стартовый комплекс.

«В случае официального оформления главами двух государств достигнутых договоренностей по проекту открывается положительная перспектива развития города Байконур и самого стартового комплекса», — отметил Рогозин.

Напомним, Байконур — первый в мире космодром. Построен в СССР в 1955 году. Сейчас он находится на территории Казахстана — вблизи посёлка Торетам. Космодром вместе с городом Байконур образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.