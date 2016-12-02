Москва, 2 декабря, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров покидает сцену, не соответствует действительности. Об этом сообщил пиар-агент санкт-петербургской группы Дмитрий Гугучкин в интервью «Радио Балтика».

Reactor691 Концерт группы «Ленинград»

«Это информация неверная, — отметил он. — Не имеет никакой связи с действительностью».

При этом Гугучкин добавил, что по контексту заявления, которое Шнуров написал на своей странице в Instagram, понятно, что группа «Ленинград» проведет «последний публичный концерт в 2016 году».

«Окончание поста «до новых встреч» однозначно говорит о том, что новые встречи будут в следующем году», — отметил пиар-агент санкт-петербургской группы.

Ранее музыкант и лидер коллектива Сергей Шнуров на своей странице в соцсети Instagram сообщил, что 3 декабря на ВТБ арене в Москве состоится последние публичное выступление группы «Ленинград» в 2016 году. При этом Шнуров добавил, что «финальный аккорд обещает быть мощным».

Некоторые СМИ сразу сделали вывод, что лидер группы «Ленинград» планирует завершить свою музыкальную карьеру.

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