Санкт-Петербург, 2 декабря, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыл Центральный участок Западного скоростного диаметра — платной автомагистрали, связывающей север и юг Петербурга вдоль Финского залива, в обход центра Петербурга.

Http://nch-spb.ru/ ЗСД

ЗСД начал строиться в 2005 году и стал самым крупным в мире проектом в области дорожного строительства, реализуемым на принципах государственно-частного партнерства.

«Надеюсь, что вам тоже было интересно здесь работать. Будем думать над тем, как осуществлять подобные проекты совместно в будущем», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные на торжественной церемонии открытия.

Напомним, в 2012 году был открыт Южный участок ЗСД, в 2013 году — Северный. После открытия Центрального участка протяженность всей дороги превысит 46 км, а с подъездными путями — 70 км. Как ожидается, рабочее движение по Центральному участку начнется с 4 декабря.

«Сейчас три миллиона (транспортных средств) пропускают действующие участки. После ввода центральной части это уже будет где-то 6−7 миллионов в месяц», — сказал Владимир Путин.

Президент также сообщил, что компании, участвовавшие в строительстве ЗСД, могут оказаться участниками новых крупных проектов.