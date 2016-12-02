Ярославль, 2 декабря, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Советской площади в Ярославле не требуется благоустройство, считает депутат Ярославской областной думы Андрей Крутиков. 600 миллионов, которые мэрия Москвы выделит Ярославской области, можно было бы направить на обустройство других площадей областного центра, которыми активно пользуются горожане, уточнил Андрей Крутиков корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Советская площадь в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия города Москвы предоставит Ярославской области межбюджетный трансферт в 600 млн рублей. Деньги будут направлены на ремонт и реставрацию Церкви Ильи Пророка, зданий, расположенных на Советской площади города Ярославля и работ по благоустройству прилегающей к ним территории.

Однако Андрей Крутиков убежден, что Советская площадь находится в довольно хорошем состоянии, и деньги можно было бы использовать на более актуальные проекты.

«Деньги нужны, безусловно, никто от них не отказывается. Но на эти средства можно было бы обустроить другие площади в центре Ярославля, которые более востребованы ярославцами в повседневной жизни. Например, огромный транспортный поток на Красной площади, много пешеходов на площади Юности, не очень хорошо выглядят площадь Труда и площадь Волкова. Эти городские пространства остро нуждаются в том, чтобы их сделали красивыми и удобными для людей. А Советская площадь и так достаточно приличная. Там сидят чиновники, сами для себя что ли делают?» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Крутиков.

Он также подчеркнул, что уже неоднократно заявлял о необходимости подготовить проекты обустройства городских площадей.