Снежинск, Челябинская область, 2 декабря, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Сотрудники системы образования администрации города Снежинска Челябинской области, обвиняемые в хулиганских действиях в летнем лагере, отданы под суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СУ СКР по Челябинской области возбудило дело по факту стрельбы в детском лагере в Снежинске, которая произошла 2 июня. Следствием установлено, что в этот день в лагере «Орленок», расположенном на территории Снежинского городского округа, два сотрудника управления образования администрации города Снежинска Андрей Головин и Виктор Федоренко находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом они стали стрелять из пневматического оружия по окнам и стенам зданий, в которых располагались школьники из Снежинска. Также была стрельба в воздух в самих зданиях в непосредственной близости от учеников. Школьникам на тот момент были организованы летние учебные сборы для участия в игре «Зарница».

Расследование по уголовному делу сопровождалось работой оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), экс-чиновникам грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Администрации города Снежинска следователем, проводившим расследование, внесено представление об устранении причин и условий, поспособствовавших совершению преступления.