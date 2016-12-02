Пермь, 2 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Министр спорта Пермского края Павел Лях 1 декабря подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда, который удовлетворил ходатайство следственных органов УФСБ по Пермскому краю о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 3 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермском краевом суде. Планируется, что суд рассмотрит жалобу 5 декабря.

Vassilis Домашний арест

Ряд СМИ сообщает, что Павел Лях может вернуться на работу 3 декабря, поскольку в этот день закончится действие решения об отстранении его от должности.

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Напомним, что Павел Лях проходит по уголовному делу, связанному с коррупционным преступлением — мошенничестве при реконструкции стадиона в особо крупном размере. По версии следствия, что бывший глава ведомства подписал акт приемки по реконструкции стадиона «Динамо» на сумму 45 млн рублей. В результате бюджетам различных уровней был нанесен ущерб на общую сумму 29,5 млн рублей.

Напомним, Павла Ляха обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Ранее, 6 октября, экс-чиновника отправила под домашний арест — до 3 декабря, за тем меру пресечения продлили до 3 февраля 2017 года. Лях был временно отстранен от должности министра. Стоит отметить, что по уголовному делу вместе с чиновником проходят руководители подрядной организации ООО «Технологии и строительство» и заместитель министра спорта Пермского края Руслан Садченко.