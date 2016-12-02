Москва, 2 декабря, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Закон об увеличении финансирования политических партий Госдума приняла в первом чтении и в целом, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря. Речь идет о партиях, набравших более 3% голосов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Цена голоса повышается со 110 до 152 рублей за один голос. Средства на эти цели уже предусмотрены, предполагается выделить 6,9 млн рублей.

Государственное финансирование политических партий как фактор, обеспечивающий стабильность политической системы страны, направлено на снижение зависимости политических партий от частных жертвователей, делает их финансирование более прозрачным, а также позволяет усилить взаимодействие партий с избирателями, отмечают в Госдуме.

Увеличение финансирования коснется четырех партий, которые преодолели трехпроцентный барьер по итогам прошедших парламентских выборов, а именно «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Явка на участки для голосования в стране составила 47,88% от общего числа избирателей.