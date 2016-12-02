Киев, 2 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что Украина может стать сверхдержавой, а для этого власть должна быть очищена от олигархов и «барыг». Сбор средств на создание нового политического класса, который превратит страну в сверхдержаву, уже начат. Об этом Саакашвили сообщил в своём Facebook.

Михаил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области заявил, что его новая партия «Движение новых сил» («Рух нових сил») хочет изменить ситуацию коренным образом, и начать активисты намерены с преобразования власти. «ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ СИЛ поставило перед собой амбициозную цель — создать в Украине новый политический класс», — написал он.

Для этого, как считает Саакашвили, нужно выгнать из властных структур «барыг» и олигархов. «Единственным источником власти в Украине должен стать народ, как это и записано в Конституции, — написал он. — Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о создании новой партии ушедший с губернаторского поста Саакашвии объявил 19 ноября. Он объяснил, почему партия так называется: слово «рух» (движение) является символом «изменений» и «победы».