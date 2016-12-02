Ярославская область, 2 декабря, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Ярославской области чиновник уличен в нарушении антикоррупционного законодательства. Глава Борисоглебского сельского поселения не принял необходимых мер к урегулированию конфликта интересов, когда его профессиональная деятельность напрямую коснулась членов его семьи, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Прокуратуре Ярославской области.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Как пояснили в ведомстве, чиновник утвердил схемы расположения двух земельных участков с целью их последующего предоставления в аренду его дочери для ведения личного подсобного хозяйства.

«В ходе проверки в Борисоглебском районе выявлено нарушение требований ч. 4.1 ст.12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», касающееся непринятия мер к соблюдению требований об урегулировании конфликта интересов главой Борисоглебского сельского поселения. При наличии оснований он не подал уведомление о возможности возникновения конфликта интересов. В отношении должностного лица применены меры прокурорского реагирования», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Любовь Никитина.

Этот факт попал в поле зрения Генпрокуратуры РФ, проанализировавшей соответствия правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований требованиям законодательства. Как уже сообщало ИА REGNUM, случаи непринятия должностными лицами мер к урегулированию конфликта интересов также выявлены в Оренбургской, Псковской областях и ряде других регионов.