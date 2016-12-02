Пермь, 2 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В региональный исполком ОНФ поступило обращение от жителя Гремячинска, который сообщил, что с начала зимы дороги и улицы не чистят от снега. К концу ноября город завалило снегом, не могли проехать машины экстренных служб, школьные автобусы и грузовики с продуктами, был заблокирован подъезд к жилым домам. По словам местных жителей, коллапс произошел из-за конфликта между чиновниками и подрядчиком по уборке снега. Дорожники отказывались без денег расчищать магистрали, ссылаясь на то, что власти требовали снижения расценок после заключения договора. А чиновники уверяли, что денежные средства были уплачены за очистку остановок и нанесение дорожной разметки, а в октябре подрядчик выставил завышенный счет за якобы очищенный снег. Городские власти отказались его оплачивать и 14 ноября расторгли договор и заключили временный с другой подрядной организацией. 5 декабря будет объявлен новый конкурс на уборку и вывоз снега. Город начали расчищать только с 30 ноября.

Пресс-служба ОНФ Уборка занесенных снегом улиц

Пресс-служба ОНФ Уборка снега

Прибыв на место, активисты убедились, что расчищена центральная улица и частично дворы. Остаются проблемные моменты в виде расчистки съездов с проезжей части в прилегающие дворы. «Несогласованность действий заказчика и подрядной организации, отсутствие муниципального контроля со стороны администрации Гремячинска привели к тому, что город завалило снегом. И здесь не только вопрос в содержании улично-дорожной сети, но и безопасности дорожного движения. Контрольно-счетная комиссия должна провести проверку неисполнения контракта со стороны подрядчика и неисполнения обязательств со стороны бюджета и установить факты. Если в бюджете были запланированы деньги, конкурс состоялся, контракт обеспечен финансово, подрядчик обязан выполнять взятые на себя обязательства, а депутаты земского собрания — контролировать. Мы со своей стороны проверим закупку на содержание дорог в Гремячинске», — прокомментировал член пермского штаба ОНФ Евгений Симакин.

Ранее руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов называл сложившуюся ситуацию недопустимой.

«Удивляет тот факт, почему соответствующие должностные лица две недели не включаются в данный конфликт. Ведь страдают, в первую очередь, простые жители Гремячинска, в том числе дети и пенсионеры, не получающие вовремя помощь», — подчеркнул Анисимов. При этом он заявил, что данный сигнал должны были вовремя услышать не только власти, но и региональное отделение ОНФ, представители которого только выехали на место. «Региональное отделение Народного фронта должно было более оперативно подключиться к решению проблемы», — подытожил руководитель Исполкома ОНФ.

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