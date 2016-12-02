Псков, 2 декабря, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь полиция Пскова будет работать по особому варианту несения службы: безопасность массовых мероприятий в центре города обеспечат около 150 полицейских, 40 народных дружинников и 50 сотрудников частных охранных предприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пскова, об этом заявили представители городского УМВД на межведомственном совещании по подготовке праздничных мероприятий.

pakaraha0 Праздничное убранство

Периметр Октябрьской площади — основного места проведения праздника — будет ограждён, проход на территорию организован через пять контрольно-досмотровых пунктов. «Полицейские будут применять ручные метало-детекторы, а также вести досмотр во избежание проноса спиртного и сигарет», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Площадь будет перекрыта для транспорта с полуночи до трёх часов ночи, когда праздничная программа завершится фейерверком. Сейчас на площади уже установлена центральная городская ёлка. С сегодняшнего дня, 2 декабря, новогодняя иллюминация на ней работает в тестовом режиме.

Торжественное открытие ёлки и официальный старт новогодних торжеств намечены на 11 декабря.

Отметим, что к празднику в Пскове пройдёт череда новогодних ярмарок — на улице Пушкина, а также у ряда торговых центров. 23 декабря откроются ёлочные базары. В этом году муниципалитет определил для них 22 места.