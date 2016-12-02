Екатеринбург, 2 декабря, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве задержаны землекоп одного из городских кладбищ и работающий в сфере ритуальных услуг индивидуальный предприниматель. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

В поле зрения правоохранительных органов подозреваемые попали после того, как похоронившая родственника в мае текущего года женщина обратилась с заявлением в полицию. За похороны близкого человека на Нижне-Исетском кладбище с неё потребовали 30 тысяч рублей.

По данным следствия, с граждан незаконно требовали крупную сумму денег за возможность похоронить близких на кладбище. От потерпевших скрывалась информация о том, что место для захоронения предоставляется бесплатно. Вместо этого им предлагалось оформить договоры с предпринимателями за оказание ритуальных услуг.

По предварительным данным таким образом мошенники нанесли гражданам ущерб на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Подозреваемые были пойманы с поличным в ходе оперативных мероприятий. В полиции подозревают, что подобные схемы могут использоваться и на других городских кладбищах.

«Сотрудниками оперативных подразделений полиции Екатеринбурга проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному взиманию денег на городских кладбищах, а также устанавливаются организаторы этой противоправной деятельности», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Также полиция разыскивает граждан, которые могли пострадать от противоправных действий кладбищенских мошенников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге продолжается расследование громкого «дела похоронщиков». Под подозрение попали сотрудники фирм по оказанию ритуальных услуг. Один из подозреваемых в начале октября текущего года был отправлен под стражу, а прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Инцидент получил огласку весной 2016 года, когда пермский предприниматель решил бесплатно похоронить умершего в Екатеринбурге друга. Он потребовал бесплатное место под захоронение, а затем не пользуясь легальными услугами самостоятельно вырыл могилу. При этом по его словам, работники кладбища ему всячески препятствовали. Позже он сделал скандальное заявление, что вся сфера ритуальных услуг в Екатеринбурге коррумпирована.

Впоследствии, по городу прокатилась череда поджогов автомобилей и другого имущества у владельцев похоронных фирм, а также нападений на них. От коммерсантов стали звучать взаимные упрёки в нечистоплотной конкуренции. Также стала поступать информация, что к работе в похоронных фирмах привлекались, в том числе ранее судимые, бывшие сотрудники правоохранительных органов.