Ленинградская область, 2 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Поправки, увеличивающие доходы и расходы бюджета Ленинградской области 2017 года на сумму более 3,4 млрд рублей, одобрены сегодня депутатами Законодательного собрания региона, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принят в третьем чтении. Однако он еще может быть изменен после принятия федерального бюджета на будущий год: Ленобласть рассчитывает на субсидии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С учетом одобренных сегодня корректировок, в 2017 году доходы областного бюджета прогнозируются на уровне около 90,9 млрд рублей, предполагаемые расходы составят 96,1 млрд рублей. Дефицит бюджета заложен на безопасном для региона уровне — 6% от собственных доходов.

При этом в настоящий момент в расчетах не учтены в полном объеме безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников. На сегодня предполагается заложить в проект областного бюджета только федеральные средства в виде субвенций. Субсидии и дотации пока что не учтены, это будет сделано после принятия федерального бюджета в третьем чтении.

Всего ко второму чтению законопроекта поступило 50 поправок, в том числе, 5 поправок инициированы губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, 45 поправок поступило от депутатов.

«Мы поправили бюджет за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета: в 2017 году — на 3 млрд 340 млн рублей, в 2018 году — 3 млрд 306 млн рублей, в 2019 году — 3 млрд 313 млн рублей. Все эти цифры стыкуются с проектом федерального бюджета, и у нас есть основания их сегодня принять, чтобы мы могли с самого начала финансового года уже по этим направлениям работать. Это субвенции на выполнение госполномочий и субсидии на лекарственное обеспечение. Из Фонда содействия реформированию ЖКХ до нас доведены ассигнования в размере 129 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилья, также можем включить их в проект бюджета», — пояснил глава областного комитета финансов Роман Марков.

Наряду с этим главой региона было предложено увеличить количество субсидий, распределяемых законом о бюджете. Если в 2016 году первоначальной редакцией утвержденного закона о бюджете было распределено 22,5% субсидий от общего количества (14 из 62), в 2017 год эта цифра составила 42% (25 из 59).

«Во время работы над проектом бюджета говорили о том, что между первым и вторым чтением мы приложим все усилия для увеличения количества субсидий до 28-ми. К сожалению, мы на сегодня распределили только 25 субсидий, но это 42% от всех субсидий, которые мы распределяем», — отметил Марков.

По его словам, уже есть четкое распределение этих субсидий по муниципальным районам: семь субсидий в сфере ЖКХ — на приобретение дизель-генераторов и установку индивидуальных тепловых пунктов, по сельскому хозяйству — на борьбу с борщевиком, по комитету местного самоуправления — на старост и территориальные органы МСУ, а также на дорожное хозяйство (капремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения) и господдержку среднего предпринимательства.

«Благодаря этому уже сегодня, получив закон о бюджете, муниципальные образования могу начать готовить конкурсные процедуры, чтобы уже с января 2017 года начать эту работу», — пояснил Марков.

Еще одна поправка от областного правительства касается увеличения на 250 млн рублей ассигнования по направлению депутатского фонда. «Если кто-то вчера внимательно слушал послание президента, в нем говорилось о том, что необходимо расширять сферы, в которых при принятии решения об ассигновании средств будет принимать участие население (так называемое инициативное бюджетирование). По ходу исполнения бюджета в 2017 году постараемся дать предложения, как нам усилить участие граждан по распределению данных средств», — добавил Роман Марков.

Сохраняется социальная направленность главного финансового документа Ленобласти, при этом регион не останавливает инвестиционный цикл, предусматривая значительный объем средств на дальнейшее развитии территорий. Будет продолжено повышение эффективности расходов и дальнейшее сокращение долговых обязательств Ленинградской области.

Существенный объем средств в 2017 году традиционно планируется направить на развитие социально-культурной сферы. Значительное финансирование предусмотрено на объекты капитального строительства в рамках региональной адресной инвестиционной программы (школы, детские сады, учреждения здравоохранения, объекты газоснабжения, водоотведения, водоснабжения, дорожного хозяйства и т.д.).

В 2018 и 2019 годы доходы областного бюджета прогнозируются на уровне 94,9 млрд и 101,3 млрд рублей соответственно, расходы — 100,4 млрд рублей и 107,2 млрд рублей (также без учета полного объема безвозмездных поступлений).