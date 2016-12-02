Москва, 2 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы евро и доллара США к рублю на выходные и понедельник, 5 декабря, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Доллар вырос на 47,21 копейки до 64,1528 рубля. Евро подорожал на 85,47 копейки и составил 68,4703 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 5 декабря, выросла на 64,4 копейки и составила 66,0957 рубля.